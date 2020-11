Bom dia!

Ordem para fechar mais cedo. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. O Governo vai impor medidas mais restritivas por causa do aumento de casos positivos de Covid-19 na Região. Discotecas, bares e restaurantes vão ter, assim, novos horários de funcionamento. Saiba ainda que a normalidade escolar está a ser afectada pelo isolamento de alunos e docentes.

Em mais uma conferência ‘Pensar o Futuro’, organizada por este matutino, debateu-se a questão das energias renováveis. Um painel de oradores olhou para o passado, o presente e traçou planos para o futuro. A Madeira vai no “bom caminho” para atingir as metas a que se propõe.

Em termos desportivos, no nosso Fact Check, conheça mais dos contornos do processo judicial que envolve o Marítimo e quais as semelhanças deste com o processo em que esteve envolvido o Nacional.

Também nesta edição, o Presidente da Ordem dos Economistas adverte que a factura do endividamento vai recair sobre os madeirenses. “Excesso de dívida trará mais carga fiscal”, diz Paulo Pereira.

A Madeira está a pressionar Canárias para voltar à ‘rota dos portos’. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, tem estado em negociações com o arquipélago vizinho, numa altura em que o turismo regional volta a ser prejudicado pelo aumento de casos nos países emissores.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.