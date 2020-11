Clube de Motards inaugura sede no Funchal

A Club house do Capter ‘Guardião 2’, do Clube Motards PUNISHERS LE MC PORTUGAL, foi inaugurada no último sábado, no Funchal.

Nesta cerimónia, que contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal do Funchal Madalena Nunes e de Helena Pestana, presidente da Associação Presença Feminina, foi reconhecido o trabalho de voluntariado e solidariedade social efectuado pelo PUNISHERS, constituído “por homens que arriscam suas vidas todos os dias e servem cada comunidade que representamos".

Segundo o responsável, “Punishers Law Enforcement Motorcycle Club (LE MC) é uma fraternidade de agentes da lei, oficiais de justiça, guardas prisionais e outros profissionais do sistema de justiça, EMS, bombeiros, militares e pessoas com natureza semelhante, ativas e aposentadas e alguns, poucos, indivíduos com a mesma mentalidade que possuam os mais altos valores morais e éticos; integridade, intransigência, confiança e dedicação”.