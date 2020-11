Até ao momento foram já onze os estabelecimentos de ensino que activaram o seu plano de contingência para a Covid-19, ou por terem sido detectados casos positivos na comunidade educativa, ou para prevenir situações de risco acrescido face a contactos de alunos com casos positivos. Para já, está confirmada a infecção de seis alunos e de um docente.

Foi depois de 15 de Outubro, quando um aluno da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo testou positivo para o novo coronavírus, que várias escolas se têm visto a braços com situações que têm levado à implementação de medidas preventivas que constam dos seus planos de contingência.

Duas turmas em isolamento na Bartolomeu Perestrelo Vai ser emitido comunicado às 11 horas sobre o caso que marca a actualidade

Todas as restantes situações registaram-se nos últimos dias, período coincidente com o aumento de casos de transmissão local. À Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva seguiram-se a Escola Profissional Francisco Fernandes e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, que activaram o seu plano de contingência no dia 30 de Outubro, ambas por terem um aluno que testou positivo. Ainda no mês de Outubro, o Colégio de Santa Teresinha dava conta de uma criança do pré-escolar infectada.

Escola da Levada acciona plano de contingência após caso de Covid-19 O conselho executivo da Escola Secundária Dr. Augusto da Silva, no Funchal, está reunido para accionar o plano de contingência no estabelecimento de ensino depois de ter sido detectado um alegado caso positivo de Covid-19.

O mês de Novembro não trouxe abrandamento. O Colégio dos Salesianos, o Externato Apresentação de Maria, a Escola Secundária de Jaime Moniz, a Escola Básica dos 2.º e 3º ciclos do Caniço passaram a figurar do rol de estabelecimentos de ensino com alunos que são contacto de casos positivos. Na mesma lista entra a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, embora nesta escola se tenha registado, também, o primeiro caso de um docente infectado que levou à tomada de medidas preventivas.

Professora infectada com covid-19 em escola do Estreito de Câmara de Lobos Uma professora da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos está infectada com covid-19.

Ontem ficámos a saber que a Escola Secundária Francisco Franco registou um caso de uma aluna infectada com Covid-19, após contacto com um familiar também infectado. De acordo com o presidente do Conselho Executivo, 20 alunos do 12.º ano mantêm-se em isolamento profilático durante os próximos 14 dias, o mesmo acontecendo com 5 docentes.

António Pires salientou, ao DIÁRIO, que a aluna não frequentou a escola deste terça-feira, após ter sido conhecido o resultado do teste do seu familiar. Nesse mesmo dia, a turma dessa aluna foi informada de que deveria permanecer no seu domicílio a partir do seguinte.

Durante o período de quarentena, tanto aos alunos que permanecem em casa, como aos que tinham aulas com os professores em isolamento profilático, vão ser asseguradas aulas à distância. “Dentro do possível, a escola vai continuar a garantir actividades lectivas à distância, mantendo, sempre que possível os horários, tanto dos alunos, como dos professores”, garantiu António Pires.

Nestas contas não entra, por enquanto, o caso da Escola Básica do 1.º ciclo com pré-escolas da Corujeira, no Campanário, onde uma professora foi também contacto directo de um caso confirmado de Covid-19. A docente e o familiar positivo regressaram na semana passada de uma viagem ao continente. O teste feito à chegada não revelou sinais de infecção, mas alguns dias depois familiar acabaria por acusar positivo. A professora ainda chegou a trabalhar depois de ter regressado à Região, mas a direcção da escola não viu necessidade de activar o plano de contingência.