O resultado dos testes feitos aos alunos da Escola Secundária Francisco Franco, que integram a turma da aluna que ontem testou positivo para a Covid-19, foi negativo, apurou o DIÁRIO ainda há pouco junto da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Ainda assim, os 20 alunos vão manter-se em quarentena, bem como os 5 professores que terão contactado com a discente.

De acordo com a informação adiantada, esta manhã, pelo presidente do Conselho Executivo, ao DIÁRIO, a aluna não frequentou a escola deste terça-feira, após ter sido conhecido o resultado do teste do seu familiar. Nesse mesmo dia, a turma dessa aluna foi informada de que deveria permanecer no seu domicílio a partir do seguinte.

António Pires confirmou, também, que tanto aos alunos que permanecem em casa, como aos que tinham aulas com os professores em isolamento profilático, vão ser asseguradas aulas à distância. “Dentro do possível, a escola vai continuar a garantir actividades lectivas à distância, mantendo, sempre que possível os horários, tanto dos alunos, como dos professores”.