Alberto Oculista esclarece caso de Covid-19 no Grupo na Madeira

O CEO do Grupo Alberto Oculista recorreu, esta tarde, às redes sociais para “dar a conhecer e esclarecer uma situação que infelizmente, agora faz parte da nova realidade em que vivemos”, referindo-se à existência de um caso Covid-19 positivo entre os elementos do centro administrativo (sede) do Grupo, não afectando nenhuma das suas lojas.

Miguel Caires, na nota divulgada ainda há pouco, lembra que “a preparação e a execução dos planos de contingência são cruciais na detecção e prevenção de eventuais casos de infecção”, antes de avançar com alguns detalhes sobre o caso.

Trata-se, pois, de "um membro da Administração, casado e com três filhos". Após ter sido conhecida a infecção, "foi accionado de imediato o plano de contingência, que resultou no isolamento, a 100%, de todos os colaboradores que trabalham neste espaço".

Posteriormente, foi realizada a testagem dos "contactos mais directos, como a família (esposa e filhos em primeiro lugar) e posteriormente a toda a equipa de gestão do Grupo, no local de trabalho, revelou-se eficaz e com resultados 100% negativos (inclusivé esposa e filhos)", dá conta.

Em função desta situação, "toda a equipa continuará em regime de teletrabalho até ao final da presente semana e a Administração tomará medidas para que se possa retomar gradualmente a normalidade, a nova normalidade".