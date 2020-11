Covid-19 deixa apreensivas mais três escolas da Madeira

A Secretaria Regional da Educação, Cultura e Tecnologia deu conta, no final da tarde desta quinta-feira, de mais três escolas da Região que têm alunos que terão contactado com casos positivos de Covid-19. Em causa estão situações na EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar, na Escola Básica dos 2.º e 3º ciclos da Torre e na Escola de Dança do Funchal.

Embora sem esclarecer se esses estabelecimentos activaram os seus planos de contingência, a tutela informa que no caso da EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar, nos Louros, um aluno estará a faltar à escola "na sequência de contacto com familiar que testou positivo", o mesmo se passando com um aluno e um funcionário da Escola Básica dos 2.º e 3º ciclos da Torre, em Câmara de Lobos.

Já na Escola de Dança do Funchal, "por precaução, um grupo de alunos deixou de frequentar o estabelecimento de ensino em virtude do contacto de um deles com um familiar que testou positivo".

O aumento do número de casos Covid-19 na Madeira, sobretudo os de transmissão local, estarão na origem destas situações que se têm verificado nos últimos dias nos estabelecimentos de ensino regionais.