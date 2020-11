Frente Mar fecha com dívida de 1,7 milhões

Bom dia! A Frente Mar Funchal vai fechar com uma dívida de 1,7 milhões de euros. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a autarquia funchalense vai levar a dissolução da empresa, criada em 2004, à Assembleia Municipal de 16 de Novembro. Os trabalhadores passam para os serviços internos.

Outros temas em destaque nesta edição

Limitações de regresso. Governo Regional restringe acessos a autocarros, cabeleireiros e a casamentos, encerra discotecas, impõe dois testes aos estudantes que regressem para o Natal e desaconselha viagens.

Região regista mais dez novas infecções. Metade dos casos são de transmissão local, entre os quais há um aluno de uma escola do Funchal.

Educação contrata 160 assistentes operacionais até ao fim do ano. Para além da medida anunciada por Jorge Carvalho, sabe-se também que haverá mais quatro salas do futuro aptas a funcionar em Machico, Santa Cruz, Caniço e Calheta.

Governo garante que nunca recebeu proposta do SUCH. Secretaria dos Equipamentos contraria associação no âmbito do concurso de fiscalização da obra do novo hospital.

