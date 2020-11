Casal polaco viola dever de confinamento por duas vezes na Madeira

Um casal polaco violou por duas vezes o dever de confinamento no hotel onde está hospedado, no Funchal, enquanto aguardava pelos resultados dos testes à Covid-19.

Os turistas chegaram à Madeira no dia 31 de Outubro, foram testados à chegada do aeroporto e informados pelas autoridades de saúde que deveriam aguardar no hotel onde ficariam hospedados, no Hotel Meliã Mare, no Funchal, até receberem a notificação com o resultado dos testes. Desde então, tem sido uma toada semelhante ao jogo do gato e do rato com o corrupio das autoridades de saúde e da PSP.

Os primeiros resultados chegaram no prazo previsto das 12 horas após o desembarque. Ele testou negativo e ela inconclusivo. Por esse motivo, foram informados de que deveriam aguardar no hotel até à repetição de novos testes.

Contudo, o casal não acatou o dever de confinamento e, no dia seguinte, abandonou a unidade hoteleira seguindo para parte incerta, fazendo orelhas moucas à advertência do recepcionista do hotel que desde logo deu o alerta às autoridades.

A PSP esteve a tentar localizar o paradeiro dos dois cidadãos estrangeiros que não respondiam às chamadas telefónicas.

O casal regressou ao hotel no final do dia e, na manhã seguinte, foi novamente submetido ao teste com zaragatoa para despistagem da doença, sendo notificado de que não poderia abandonar o hotel antes de conhecido o resultado.

Mas o casal polaco estava mesmo de mochilas aviadas e determinado a cumprir o seu programa de passeios pela ilha, voltando a ‘furar’ o dever de confinamento.

Sabe-se que as duas situações deram azo à abertura de autos por violação do dever de confinamento que foram remetidos para as autoridades de saúde na Madeira.