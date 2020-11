Dez novos casos de covid-19 na Madeira

Há 10 novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, na Madeira. Cinco são importados (Reino Unido (4) e Itália) e outros cinco são de transmissão local (quatro associados a casos recentemente diagnosticados na comunidade e um em investigação).

Sobre os casos de transmissão local identificados, o IASaúde explica que um deles reporta-se a um jovem, que frequentava um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal. A direcção do estabelecimento foi informada e o seu plano de contingência activado, determinando o isolamento profilático de 20 estudantes de uma turma. A investigação epidemiológica do caso está em curso.

Por outro lado, há mais cinco casos recuperados a reportar, pelo que a Região passa a contabilizar 292 casos recuperados e 202 casos activos, dos quais 167 são importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 35 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 149 são não-residentes e 53 são residentes na Madeira.

No total, há 30 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 12 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 18 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. Investigações epidemiológicas estão em curso.

A informar que um dos casos em estudo diz respeito a um profissional do SESARAM, EPERAM que, sendo alvo de cuidados no serviço de saúde por outra causa, aguarda confirmação. A investigação epidemiológica está em curso.