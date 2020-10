Franceses com covid-19 retidos em hotel criticam tratamento na Madeira (com vídeo)

Foto print BFMTV

Um casal francês de meia idade, natural de Seine-et-Marne, que há quatro semanas está confinado num hotel do Funchal, queixa-se do tratamento pouco humano que lhes é dado na Madeira, uma vez que estão confinados ao quarto de 18 metros quadrados, recebem a comida deixada à porta, os contactos com o exterior são feitos por telefone, em inglês, e a única coisa que sabem é que continuam a dar positivo para covid-19.