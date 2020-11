Rajadas até 100km/h motivam aviso amarelo na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu há instantes um Aviso Amarelo devido ao vento forte que far-se-á sentir esta sexta-feira em todo o arquipélago da Madeira, nomeadamente, e Regiões Montanhosas, Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo.

Este aviso, que entra em vigor às 3 da madrugada desta sexta-feira e que se prolonga até às 12 horas do mesmo dia, terá diversos níveis de intensidade de acordo com o IPMA.

Na Costa Norte e Costa Sul o IPMA adianta que as rajadas poderão ir até aos 80 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste, enquanto na Ilha Dourada a intensidade do vento irá soprar até entre 70 a 75 km/h. A situação que irá inspirar mais cuidados cinge-se às Regiões Montanhosas, onde as rajadas poderão ir até aos 100 km/h.