Roberto Martínez divulga convocados de Portugal para a fase final

O selecionador Roberto Martínez divulga hoje os 26 convocados de Portugal para a fase final do Mundial2026 de futebol, que arranca em 11 de junho, numa lista em que são esperadas poucas surpresas.

As escolhas de Martínez vão ser anunciadas na Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa conferência de imprensa agendada para as 13:00, com a garantia que a comitiva lusa vai ser liderada nos Estados Unidos pelo capitão Cristiano Ronaldo, que aos 41 anos prepara-se para disputar a sexta e última fase final de um Campeonato do Mundo.

Salvo problemas físicos inesperados de última hora, Ronaldo é uma das muitas certezas nas escolhas do técnico espanhol de 52 anos, que chegou ao comando da seleção nacional em 2023 com o objetivo claro de levar Portugal à conquista do primeiro Campeonato do Mundo da sua história.

Nesta altura, o 'casting' para os protagonistas do nono Mundial de Portugal, o sétimo seguido, parece praticamente fechado, faltando talvez três 'audições', uma na defesa, outra no meio campo e também no ataque, em que se procura o substituto de Diogo Jota, que há quase um ano perdeu a vida num trágico acidente de viação, que ocorreu em Espanha.

Ricardo Horta, Samu Costa, Matheus Nunes e Gonçalo Guedes, todos podem ser a surpresa nas escolhas de Martínez.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 06 de junho com o Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.