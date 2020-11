Doentes com covid-19 transferidos para hotel na Praia Formosa

Vários doentes infectados com covid-19, que cumpriam a quarentena no Pestana Casino Studios, na Avenida do Infante, estarão a ser transferidos, esta quarta-feira, para outro hotel do mesmo grupo, o Pestana Ocean Bay na Praia Formosa. Ao que o DIÁRIO apurou, o transporte será realizado em três autocarros, com um total de 98 pessoas.

Esta manhã, o DIÁRIO questionou a Secretaria Regional da Saúde acerca da razão para a PSP e dois autocarros estarem posicionados junto ao hotel da Avenida Infante, mas ainda não recebeu qualquer resposta.

Já a meio da manhã, chegaram à redacção do DIÁRIO registos fotográficos da chegada de doentes ao Pestana Ocean Bay e tudo leva a crer que os infectados com covid-19 deverão estar a ser encaminhados para a unidade hoteleira da Praia Formosa.

Estes infectados estarão a ser transferidos, depois de se terem queixado da dimensão dos quartos do Pestana Casino Studios, com espaço reduzido para viver durante, pelo menos, 14 dias. Um casal de turistas chegou a reclamar do isolamento através da televisão francesa.