Apesar de entender o contexto sanitário da Região, Dário Silva, administrador do Grupo Café do Teatro, está preocupado com os novos horários para as discotecas, bares com espaço de dança e restaurantes, que Miguel Albuquerque vai anunciar oficialmente esta quarta-feira, à Região, pelas 12 horas através de vídeoconferência (notícia que o DIÁRIO antecipa na edição impressa desta quarta-feira): "Percebo que estamos numa pandemia onde o número de casos aumentou, mas os bares e os restaurantes não podem ser sempre os culpados de tudo! Estamos sempre a ser os mais prejudicados", começou por dizer ao DIÁRIO, esta manhã, o empresário madeirense.

O DIÁRIO sabe que estes espaços vão passar a encerrar mais cedo, medidas enquadradas no combate à pandemia na Região, numa altura em que os casos de transmissão local crescem de dia para dia. Além disso, a lotação destes espaços deverá ser reduzida, bem como a dos autocarros e dos ginásios.

Sublinhando que é "complicado", Dário Silva acrescenta ao DIÁRIO estar receoso com as alterações: "Resta saber com este horário quem é que nós vai pagar as contas diárias, porque mais vale estar fechado".

O empresário madeirense também partilhou nas redes sociais, logo de manhã, um desabafo sobre o novo horário.