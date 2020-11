Plataforma EnergiasMadeira ajuda a conhecer hábitos de consumo

a ACIF apresentou hoje, no Funchal, a plataforma EnergiasMadeira que pretende ser uma fonte de informação interactiva, com conteúdos relevantes sobre energia, em particular energia fotovoltaica para autoconsumo.

Inserida no projecto SMILE, financiado pela Comissão Europeia, através do programa Horizonte 2020, a ideia é combater o desconhecimento sobre a temática da energia no geral, através de uma plataforma de conteúdos relevantes e de fácil acesso, dirigida aos consumidores e aos autoconsumidores.

Nesta fase, foi disponibilizada a informação mais generalista, estando previsto, numa segunda fase, um simulador que permitirá aos consumidores compreenderem melhor o seu consumo energético e auxiliar na tomada de decisões mais conscientes, sobre os seus hábitos de consumo, promovendo a redução do consumo energético e a possibilidade de produzirem a sua própria energia.

Presente nesta apresentação esteve a Directora Regional de Economia e Transportes Terrestres. Isabel Rodrigues enalteceu a importância desta plataforma e anunciou que, brevemente, será adaptado à Região o Decreto-Lei nacional que permite a venda da energia excedente à rede, produzida pelas unidades de produção para autoconsumo.

Já o Presidente da Direcção da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França, referiu a importância do projecto SMILE para a optimização do consumo energético de energias renováveis em instalações, com produção fotovoltaica, em regime de autoconsumo. Sobre esta plataforma, considerou que é mais um “output” deste projecto liderado na Madeira pela ACIF-CCIM, que tem como parceiros o M-ITI, Prsma e a Empresa de Eletricidade da Madeira .

Recorde-se que o projecto SMILE é co-financiado pela Comissão Europeia, ao abrigo do programa Horizonte 2020 (Tópico LCE-02-2016 - Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system).

Teve início em Maio de 2017 e terá a duração de 4 anos, envolvendo 19 parceiros de 6 países, contando com um orçamento global de cerca de 14 milhões de euros.

Estão a ser testadas diferentes soluções inovadoras, tecnológicas e não tecnológicas, em três ilhas europeias (Madeira, Orkneys na Escócia e Samsø na Dinamarca), que são projectos-piloto para demonstração de redes eléctricas inteligentes, abrindo caminho para a sua introdução no mercado num futuro próximo.