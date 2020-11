Assembleia aprova, esta quarta-feira, obrigatoriedade de uso de máscara em espaços públicos

A Comissão Especializada de Saúde e Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se, esta manhã, no intervalo da sessão, para aprovar a subida a plenário do diploma, do Governo Regional que estabelece o "regime de imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos".

Esta proposta de decreto legislativo regional deverá ser discutida já amanhã, com a presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Como já foi anunciado pelo presidente do governo, Miguel Albuquerque, na passada semana, o uso de máscara em espaços públicose, sempre que não seja possível manter o distanciamento social, será obrigatório para todos os cidadãos a partir dos 6 anos de idade.

As excepções são as que já foram anunciadas: pessoas incapacitadas, prática desportiva, praias e zonas balneares com excepção dos balneários, actividade física, lazer e actividades lúdico-desportivas.

A fiscalização será feita pelas autoridades policiais e pela ARAE e as coimas são as mesmas da legislação nacional, podendo variar entre 100 e 500 euros.