Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 26 de Novembro

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na XXV Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que, devido à pandemia, decorrerá em videoconferência. O governante madeirense falará a partir da Quinta Vigia. Os trabalhos decorrem entre as 13 e as 18 horas locais.

Pelas 17h30, nos Paços do Concelho do Funchal, serão prestadas declarações do executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Durante a tarde, realiza-se o Conselho de Governo, na Quinta Vigia.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, estará presente, pelas 18 horas, no lançamento do livro 'Pedaços de Esperança', no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 18h30 realiza-se a tomada de posse da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira 2020/2024, no Hotel Jardins D'Ajuda.

A ALM acolhe, pelas 15 horas, a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

A JPP promove, pelas 09h30, uma iniciativa política, na ALM.

Entre as 10 horas e as 11h30, realiza-se uma sessão de informação sobre empreendedorismo e estágios, na Sala de Sessões da Escola Francisco Franco.

Arranca a Campanha Ajuda Vale e on-line do Banco Alimentar Contra a Fome, nos supermercados Pingo Doce.