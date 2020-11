Diário da República confirma Madeira fora da proibição de circulação entre concelhos

Já foi publicada em Diário da República a correcção ao decreto que regulamenta Estado de Emergência e que deixa a Madeira de fora da Proibição de circular entre concelhos, o mesmo acontecendo com os Açores.

A declaração de rectificação, no essencial, altera o âmbito territorial de várias normas. De território nacional, passa a ser território continental. Entre essas normas, está a da proibição entre concelhos, por altura dos feridos do início do próximo mês.

Na rectificação, está escrito: "

1 — No n.º 1 do artigo 2.º, onde se lê:

«1 — O disposto nos artigos 3.º a 31.º e 45.º a 53.º é aplicável a todo o território nacional.»

deve ler -se:

«1 — O disposto nos artigos 3.º a 31.º e 45.º a 53.º é aplicável a todo o território nacional continental.»

2 — Na epígrafe do capítulo II, onde se lê:

«Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional»

deve ler -se:

«Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional continental»

3 — Na alínea i) do artigo 14.º, onde se lê:

«i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional, após o controlo de segurança dos passageiros.»

deve ler -se:

«i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional continental, após o controlo de segurança dos passageiros.

Se não houvesse esta rectificação, o impedimento de circulação aplicar-se-ia obrigatoriamente também na Madeira.