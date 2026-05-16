Distribuição da edição impressa do DIÁRIO atrasada devido a avaria
Uma avaria na rotativa que imprime os exemplares da edição impressa do DIÁRIO provocou o atraso na distribuição.
Devido a este problema técnico, que obrigou a readaptar a configuração do papel impresso, a distribuição dos jornais foi reagendada para as 7 horas da manhã deste sábado.
A previsão é que até às 11 horas o processo esteja concluído e todos os leitores e assinantes disponham no seu domicílio da edição impressa do DIÁRIO de hoje.
Privado paga menos 791 euros do que o público
Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.