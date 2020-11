Colégio de Santa Teresinha com mais um caso positivo de Covid-19

Há mais um caso positivo de Covid-19 no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal.

Segundo informações facultadas pelo um encarregado de educação, trata-se de uma criança do 2.º ano, turma B, que testou positivo depois de ter contactado com um familiar positivo.

A criança já não frequentava a escola desde o dia 16 de Novembro, tendo recebido hoje o resultado do teste que viria a dar positivo para o novo coronavírus.

O Colégio enviou uma nota informativa aos pais informando deste novo caso e do procedimento a adoptar. Após contacto com as autoridades de saúde, os alunos da turma B deverão ficar em casa, sob vigilância activa.

Este é o terceiro casos positivo de Covid-19 no Colégio de Santa Teresinha, sendo todos eles alunos, sem relação entre si.