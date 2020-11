Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 25 de Novembro

Às 09 horas realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Pelas 12 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dará uma videoconferência, a partir da Quinta Vigia, onde serão comunicadas novas medidas de controlo, prevenção e combate à pandemia, tendo em vista a quadra natalícia.

Às 16 horas, o chefe do executivo regional visita a empresa 'Leonardo & Ana', na Ribeira Brava.

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, marcará presença, pelas 09h30, na sessão de abertura do evento que assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, promovido pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, ISSM, IP-RAM.

Também de forma a assinalar este dia, o Organismo de Mulheres do PCP realiza, pelas 19 horas, no Centro de Trabalho do PCP, uma tertúlia, intitulada 'Violência Doméstica, uma pandemia ainda sem cura'.

O Secretário Regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, anuncia, na Lota do Caniçal, pelas 15 horas, o lançamento da empreitada de remodelação da lota do Caniçal, fase de instalação da unidade externa de produção e ensilagem de gelo.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 15 horas, o Director Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha.

Carlos Farinha será também recebido, pelas 10h30, pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, no Palácio de São Lourenço.

A ALM recebe, pelas 15 horas, a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo.

Francisco Gomes apresenta, pelas 18 horas, o livro ‘Conversas Simples: Entrevista a Dom Nuno Brás, no Museu Casa da Luz.

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, a partir das 18 horas, a sessão de conferências 'Madeira de A a Z'.

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira (OCM) promove, pelas 21h30, um concerto no Belmond Reid’s Palace, que será protagonizado pelo Quinteto de Sopros Solistas da OCM.