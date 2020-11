A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 16 horas, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, na sessão de apresentação da campanha de Natal, intitulada 'Ofereça o que é ÚNICO neste Natal'.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência, pelas 10h30, no Palácio de São Lourenço, o recém-nomeado Comandante do Regimento de Guarnição n.º3 (RG3), Coronel Pedro Brito Teixeira.

Pelas 14h30, realiza-se a 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, na ALM.

A Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político acontece, pelas 15 horas, na ALM.

A CDU realiza, pelas 16 horas, uma iniciativa política, na freguesia de São Pedro (entre a Rua dos Arrifes e a entrada da Levada dos Moinhos), para abordar a necessidade de intervenção urgente neste núcleo histórico.

O Conselho Regional da USAM – União do Sindicatos da Madeira entrega, aos órgãos de Soberania da RAM, a carta reivindicativa, discutida e aprovada por unanimidade, no XII Congresso da USAM, realizado no passado dia 10 de Outubro, sob o Lema 'Pelo Trabalho Seguro e com Direitos – Reivindicar, Lutar e Conquistar'. Pelas 15 horas, será entregue a Ireneu Barreto, representante da República para a RAM, e logo de seguida ao Presidente da ALM, José Manuel Rodrigues.

A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, às 19 horas, na sede da Casa do Povo, o 'XVI Concurso Tocar do Búzio'.