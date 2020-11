Chuva, neve e vento forte para esta quarta-feira

Para esta quarta-feira-feira, 25 de Novembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira um dia com céu geralmente muito nublado, com boas abertas a partir do início da manhã.

Além disso está previsto períodos de chuva, que poderão ser localmente intensos em especial nas zonas montanhosas, passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã, mais frequentes e intensos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas, e que poderão ser sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira no final do dia.

Há também a possibilidade de ocorrência de trovoadas a partir da tarde.

Já o vento deverá ser em moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste, com rajadas até 70/80 km/h, soprando forte (40 a 55 km/h) nas zonas montanhosas, com rajadas que poderão ascender os 90/110 km/h.

Existem também a possibilidade da descida da temperatura

Quanto ao estado do mar, esperam-se ondas de noroeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, na costa norte, enquanto no sul estão serão de sudoeste com 1 a 2 metros, aumentado gradualmente para 2 a 3 metros.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC