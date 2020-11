Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 3 de Novembro

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, e o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, visitam, pelas 11h30, a empresa AG Consulting, sediada no concelho de São Vicente.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, a Sala do Futuro – um espaço promotor das aprendizagens digitais – da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Caniço, que representou um investimento na ordem dos 20 mil euros.

A CDU realiza uma iniciativa política, pelas 10h30, no Lombo da Quinta, freguesia de São Gonçalo (junto ao Telheiro de Zinco, em frente ao bar 'Vitória'). O objectivo é abordar os problemas da falta de acessibilidades que afectam as populações do Funchal.

Realiza-se, pelas 09 horas, a reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Às 15 horas realiza-se o ciclo de conferências 'Pensar o Futuro', no Museu de Electricidade.

A ALM recebe, pelas 11 horas, a Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais. Depois, pelas 13 horas, realiza-se a conferência dos representantes dos partidos e às 15 horas acontece a Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

A ACIF apresenta, pelas 10 horas, a plataforma EnergiasMadeira, que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto SMILE. A iniciativa decorre na Rua dos Aranhas.