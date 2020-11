Madeira deverá receber 200 mil vacinas

O governante respondia à questão de jornalistas após anunciar as medidas de prevenção da pandemia na Madeira, relembrando que ontem decorreu uma reunião entre a autoridade de saúde regional e o coordenador nacional, Fernando Ramos, onde foi anunciado que Portugal deverá comprar 25 milhões de vacinas, sendo que espera que cheguem à Madeira cerca de 200 mil vacinas.

Mais anunciou que será constituído um grupo para accionar o procedimento para recebimento e distribuição da vacina, equipa essa que será apresentada amanhã apos Conselho de Governo.

Numa outra questão, foi questionado ao governante se a Madeira vai receber mais testes, uma vez que os 200 mil previstos são menos do que a população residente (264 mil), lembrou que a imunidade é garantida a partir de 70% até 80% da população, pelo que a estimativa de vacinas cobrirá esta percentagem, o que significa que nem todos terão a vacina.

Mas se for preciso, frisou Albuquerque, "compraremos mais vacinas". E acrescenta à pergunta se seria Portugal a pagar: "Neste momento não podemos contar com o Estado português. Se arcamos com o helicóptero de combate ao fogo, se pagamos 500 mil euros só em vacinas da gripe, só podemos esperar que também teremos de pagar esta vacina."