Frio de neve, rajadas de até 90 km/h e ondas até 10 metros de altura

Já resta pouco deste tempo primaveril fora de época. Prepare-se agora para enfrentar, já a partir desta quarta-feira, a acentuado arrefecimento e a vento forte com rajadas de até 90 km/h. A chuva também estará de regresso, mas desta vez mais branda, podendo cair em forma de neve nos pontos mais altos. Atenção também ao estado do mar, que vai ficar bastante alteroso, sobretudo na costa Norte da Madeira e Porto Santo, onde poderão surgir ondas até 10 metros de altura máxima.

A significativa mudança no estado do tempo no Arquipélago da Madeira está prevista ocorrer já depois de amanhã, quarta-feira, e poderá prevalecer ‘careta e fresco’ até a chegada do mês da ‘Festa’, de acordo com a previsão do IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

“A partir de quarta-feira, dia 25, o estado do tempo será influenciado pela acção conjunta do Anticiclone dos Açores e de uma depressão em desenvolvimento a norte da Península Ibérica, que se deverá deslocar em direcção ao Arquipélago da Madeira, nos dias seguintes (até dia 27, sexta-feira)”, revelou Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.

Depois do tempo primaveril que predomina na Região desde o início da semana anterior, está já no ‘horizonte’ novo volte face, com o regresso da chuva, mas desta feita acompanhada de frio que poderá resultar em queda de neve nas regiões montanhosas.

“Prevê-se em geral períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros a partir do dia 25 (quarta-feira). Associado a massa de ar fria prevê-se um acentuado arrefecimento (em especial em altitude), a partir de quarta-feira, sendo que os aguaceiros poderão ser de neve nos picos mais altos da Ilha da Madeira”, confirma o meteorologista.

Para já são de arrepiar os valores extremos mínimos da temperatura prevista. Enquanto no Funchal poderá descer até aos 12 graus centígrados (ºC) e não subir dos 17 ºC, no Areeiro poderá registar no dia mais ‘gelado’ mínima de 1 ºC e máxima de 4 ºC

Além da significativa descida da temperatura do ar, as previsões do tempo anunciam três dias de muito vento e mar alteroso.

“A partir de quarta-feira o vento será moderado a forte (25 a 55 km/h) com rajadas da ordem de 70 km/h nas regiões costeiras e de 90 km/h nas terras altas e nos extremos leste e oeste da Madeira”, avisa.

Victor Prior chama também a atenção para o regresso da agitação marítima. Estima que já esta quarta-feira “a altura significativa das ondas irá aumentar para valores entre 1,5 m a 3,5 m na costa Sul e para valores entre 3,5 m a 5,0 m na costa norte da Ilha da Madeira e do Porto Santo”. Porque o normal da altura máxima corresponde ao dobro da altura significativa, significa que antes de sair para o mar ou estando próximo deste, importa estar preparado para ondas com altura até 7 metros, na costa Sul, e até 10 metros, na costa Norte e Porto Santo.