Albuquerque recusa cancelar fogo de fim-de-ano

Questionado por um jornalista se fazia sentido manter esse espectáculo perante tantas condicionantes à Festa madeirense, o governante justificou que o fogo já está adjudicado, o pacote turístico já esta vendido, faz parte da nossa tradição, sendo por isso "uma opção que assumimos".

E mais, referiu que têm a ver com outras situações, pois apesar de ser uma Festa condicionada, não obsta que as pessoas possam manter a tradição. Disse que as pessoas podem concordar ou discordar desta opção, mas é ao Governo que cabe a decisão de manter a festividade o mais próxima do normal, sabendo-se que haverá muitas limitações nos locais de observação habituais do espectáculo pirotécnico.

Questionado se não seria uma boa medida dispersar o fogo pelos vários concelhos, evitando que parte da população de fora do Funchal, que na sua maioria não tem onde ver o espectáculo que não nos locais habituais, Albuquerque recusou tal opção.