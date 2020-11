Um caso positivo de covid-19 num bar localizado no Mercado Municipal de Câmara de Lobos levou a autarquia a desinfectar este espaço por precaução.

Segundo Leonel Silva, vice-presidente da câmara, o funcionário do bar já estava em casa de quarentena e o estabelecimento já tinha fechado há três dias. No entanto, como ontem foi testado e apresentou resultado positivo para a covid-19, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos decidiu fazer a desinfecção do mercado.