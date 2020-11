Natal sem noites do mercado, corrida de São Silvestre, circo nem diversões

Os emigrantes que chegam à Região terão de ficar em quarentena até à realização do segundo teste, não haverá corrida de São Silvestre, não haverá noites do Mercado e o espectáculo de fogo-de-artifício deve ser visto a partir de casa, preferencialmente, anunciou o Presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque diz que para quem não pode ver em casa, nos locais habituais será criada delimitação para garantir distância de segurança.

As medidas há pouco anunciadas podem ser revistas, disse o presidente do Executivo, mas para já vão promover um Natal diferente dos habituais.

Foi começando por dizer que cabe-lhe tomar mesmo as medidas mais difíceis para salvaguarda da vida dos madeirenses e porto-santenses que Miguel Albuquerque anunciou as novas restrições, fruto da subida exponencial de infectados e óbitos na Europa e da “subida acentuada do número de casos” na Madeira.

Assim, no sentido de não “facilitar”, e evitar a transmissão comunitária activa, o Governo R4egional, depois de ouvido o Representante da República, decidiu que haverá dupla testagem a todos os emigrantes que desembarquem na Madeira, que terão de cumprir quarentena até à realização do segundo teste, uma medida já anunciada para os estudantes e que agora se estende a este grupo. “Os incómodos que medida acarretará não são comparáveis a uma situação de descontrole de pandemia que todos queremos evitar”, afirmou o Presidente, sobre a medida que entra agora em vigor.

Já sobre o Natal e Fim de Ano, Miguel Albuquerque apelou essencialmente à responsabilidade cívica, na medida em que é impossível ter um agente ou autoridade em cada esquina. “Se os cidadão e famílias negligenciarem os riscos, enfrentaremos uma grave situação, com situação fora de controle”, alertou.

Não haverá noite de mercado em nenhum concelho

Para evitar contágio em grande escala, não haverá noite de mercado em nenhum concelho da Região, os mercados permanecerão abertos nos dias de festa no horário normal com planos de contingência, a venda de frescos e pinheiros nas áreas circundantes devem respeitar as medidas e circuitos de segurança. Não serão permitidas aglomerações nos mercados e nas imediações.

Venda de bebidas alcoólicas proibida mas haverá excepções

Nas ruas está proibida a venda e consumo de bebidas, excepto nas esplanadas já licenciadas.

Corrida de São Silvestre não se realiza

A corrida de São Silvestre este ano não se realiza, é uma medida de prevenção dada a actual situação. Não serão permitidos também circos e parques de diversão, mesmo fora do Funchal.

Proibidos ajuntamentos nas missas do parto e do galo

As missas do parto e Galo vão obedecer às regras para celebrações já estabelecidas e estão proibidos ajuntamentos nos adros e envolvência.

Barracas de Natal só podem vender para 'take away'

As barracas e pavilhões de Natal não podem vender bebidas alcoólicas e a comida só para take-away e todos tem de ter planos de contingência que salvaguarde o distanciamento.

Pessoas convidadas a ver fogo-de-artifício em casa

Sobre o espectáculo de fogo-de-artifício, decorrerá à meia-noite na passagem de ano, como habitualmente, mas as pessoas são convidadas a ver a partir de casa, o local mais seguro, recorda o presidente.

Para quem não pode ver a partir de onde mora, Miguel Albuquerque revelou que serão criados planos de delimitação para as praças, ruas, miradouros e outros locais habitualmente mais procurados, de forma a garantir o distanciamento.

Restaurantes podem encerrar mais tarde nos últimos dias do ano

Quanto ao dia 30 de Dezembro, os restaurantes estão excepcionalmente autorizados à encerrar às 24h e no dia 31 à 1 hora do dia 1 de Janeiro.

O Presidente salvaguarda que as medidas podem ser alteradas em função da evolução pandémica.