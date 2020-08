Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 20 de Agosto

A Câmara Municipal de Santa Cruz realiza, pelas 11 horas, a reunião ordinária, no edifício sede da autarquia local.

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove, às 12 horas, uma visita ao Hotel Torre Bela, em Câmara de Lobos.

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista realiza uma conferência de imprensa, pelas 10h30, no Largo das Preces, na freguesia de Câmara de Lobos. A iniciativa terá como porta-voz a deputada Elisa Seixas.

Às 22h30, no Centro de Congressos do Porto Santo, 'entram' em cena 'Os Ridículos', um espectáculo da Com.Tema, que é protagonizada por Nuno Morna e Paulo Lopes. Esta é uma iniciativa, que está inserida na 'Cultura Activa', um evento do DIÁRIO, numa co-organização com a autarquia local.

As Quinta's Sunset's continuam com a DjTaby, que estará na cabina de som da Quinta da Tamargueira, no Porto Santo.

O Challenger Club, no Porto Santo, recebe, às 23h30, a selecção musical do DJ Oxy.