Primeira neve deste Outono/Inverno na Madeira poderá chegar na quarta-feira

Depois do tempo demasiado quente – temperaturas máximas - para a época registado que predominou na Região desde o fim-de-semana passado - máximas extremas variaram entre os 25 e os 29 graus centígrados -, prepare-se agora para a chuva e o frio. Frio que promete fazer arrepiar ao ponto da temperatura mínima do ar poder descer, na madrugada desta quarta-feira, até cerca dos zero graus centígrados nos pontos mais altos da ilha da Madeira. Como há previsão de precipitação associada, é significativa a probabilidade de poder vir a ocorrer a primeira queda de neve deste Outono/Inverno na Madeira.

Os modelos de previsão meteorológica apontam para uma significativa mudança no estado do tempo para os próximos dias, em particular a partir de quarta-feira, dia 25, devido à influência de uma depressão algo cavada em deslocamento na direcção do Arquipélago da Madeira, e acompanhada de massa de ar bastante fria. A última previsão do IPMA para a Madeira, na quarta-feira, destaca já a descida de temperatura, em especial da mínima.

Dia que, segundo o IPMA, deverá apresentar-se de “céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da manhã” e com “períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira”.

O cenário de Inverno completa-se com o vento que é esperado, em especial da partir da tarde, “moderado a forte (20 a 40 km/h) de noroeste, com rajadas (até 70 km/h)” sendo que nas terras altas “será forte (40 a 55 km/h) de noroeste, com rajadas até 90 km/h”.