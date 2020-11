Tome nota da agenda desta quinta-feira, 19 de Novembro

- Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 09 horas,

- Irá decorrer na loja Pingo Doce do Fórum Madeira, pelas 10 horas, uma homenagem às lojas desta cadeia de supermercados - Fórum, Anadia e Cancela - que tiveram excelentes resultados na última Campanha Vale, realizada pelo Banco Alimentar da Madeira, em Maio último, ocupando os primeiros lugares nas vendas de vales de todo o país. Na homenagem, estará presente a Presidente do Banco Alimentar da Madeira, o Director Geral da Jerónimo Martins na Madeira e os gerentes das referidas lojas.

- Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realiza-se, pelas 11 horas.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM), pelas 11 horas.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque visita, pelas 12h30, o novo arruamento ‘Estrada de Ligação entre a Praça CR7 e a Lota do Funchal’ – Rua Virgílio Teixeira, no Porto do Funchal.

- Pelas 13 horas, serão apresentadas pelo executivo municipal as conclusões da reunião de câmara semanal, nos Paços do Concelho do Funchal.

- Conselho de Governo Regional reúne-se na Quinta Vigia.

Cultura e Entretenimento

- Prossegue a edição especial da Feira do livro do Funchal, sob o tema ‘Direitos e Livros’, na Praça do Município, das 10h às 19h.

- Inauguração da exposição colectiva 'Diálogos cruzados no feminino', pelas 10h30, na Galeria Marca de Água.

- Exposição assinala 'Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada', no Centro Comercial Madeira Shopping.

- ISAL promove aula aberta sobre Liderança e Poder, pelas 19h30.

- Estreia o filme ‘O Nosso Cônsul em Havana’, de Francisco Manso, no Cineplace MadeiraShopping.

- Grupo Porto Bay promove, até 22 de Novembro, um evento gastronómico no Il Basilico onde vai ser possível reviver ou provar pela primeira vez os melhores pratos deste restaurante.