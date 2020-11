Cães abandonados dentro de uma caixa no Pilar

Seis cães bebés foram abandonados dentro de uma caixa no Pilar, no Funchal.

As crias foram resgatadas pela Associação Ajuda a Alimentar Cães, que lamenta que “com tanta informação sobre as esterilizações e com tanto apoio, isto continue a acontecer”.

“A Associação Ajuda a Alimentar Cães conseguiu acolher estes bebés graças à Associação Vamos Lá Madeira que vai ficar responsável pela esterilização das fêmeas aos 6 meses. Brevemente estarão disponíveis para adopção muito responsável”, explicou a associação na sua página de facebook.