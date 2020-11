Derrocada encerra estrada no Porto da Cruz

A chuva que caiu com alguma intensidade provocou uma derrocada no Porto da Cruz, mais precisamente no Caminho da Maiata de Cima que está agora interdito à circulação automóvel.

Também no Santo da Serra, no Caminho Casais Cima da Rocha, no sítio da Fajã dos Rolos, ocorreu uma derrocada que levou ao encerramento das vias, informou a Protecção Civil de Machico.