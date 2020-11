Região já gastou 7 milhões de euros só em testes à covid-19

Só em testes no continente são 2 milhões de euros, o que significa que os realizados na Madeira ascendem a cinco milhões de euros, num total de 171 mil testes, o que é o dobro da testagem por 100 mil habitantes face ao continente. Ou seja, 41 mil testes realizados no continente, 138 mil testes no aeroporto, num total de mais de 170 mil amostras no laboratório do SESARAM.

"Vamos continuar a fazer esse investimento, importantíssimo para a salvaguarda da saúde dos madeirenses", garantiu.

Por isso, frisou que a operação no Aeroporto não será reforçada porque já está a funcionar muito bem. Referiu que o Aeroporto tem a capacidade perfeitamente montada para a carga, com 25 estações de recolha, elogiou o trabalho meritório feito pelo pessoal de saúde. E assegurou que tudo está montado para o aumento de pessoas que, espera, venham a desembarcar na quadra festiva.