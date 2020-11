Motards juntam-se à Associação Presença Feminina pelo fim da violência contra as mulheres

A Associação Presença Feminina - FEM assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres com o lançamento da campanha 'Motards a rolar... Stop violência contra as Mulheres'.

A iniciativa conta com a participação dos Punishers Le/MC Portugal, sendo que os membros do motoclube 'dão a cara' num conjunto de cartazes com mensagens a apelar ao fim da violência contra as mulheres, como por exemplo: "Se ele teve coragem de bater... tem coragem de denunciar" ou "Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei".

Hoje, dia 25 de Novembro, assinala-se Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A efeméride pretende alertar para a situação de milhares de raparigas e mulheres que, em Portugal e no mundo, são vítimas de algum tipo de violência.

Violência doméstica, tráfico de seres humanos, violação e outras agressões sexuais, casamento forçado, mutilação genital feminina ou assédio sexual são alguns dos crimes praticados contra as mulheres.

Este ano, mais de uma centena de entidades nacionais – autarquias, associações e ONG – organizam atividades em Portugal continental e nas ilhas para assinalarem a relevância deste dia.