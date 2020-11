Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 12 de Novembro

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, a Unidade de Rastreio e Vigilância à covid-19 do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

O IDE vai promover, pelas 15 horas, uma sessão de divulgação sobre o 'Garantir+', que está destinada ao meio empresarial e aos profissionais do sector, como forma esclarecer dúvidas e a auxiliar estes profissionais na formulação das candidaturas. São oradores o presidente do IDE, Duarte Freitas, e a chefe de divisão de Engenharia Financeira, Raquel Silva.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, recebe em audiência a atleta Olívia Sousa, na ALM.

O grupo parlamentar do PSD reúne-se com o Conselho Diretivo do IEM (Instituto de Emprego da Madeira). Às 12h30, serão prestadas declarações à comunicação social.

O PCP promove, pelas 12 horas, no Campus Universitário da Penteada, uma iniciativa política para defender a compensação dos sobre-custos da insularidade e da ultraperiferia para instituições públicas de ensino superior das regiões autónomas.

O JPP leva a cabo uma iniciativa política, pelas 10 horas, na ALM. O porta-voz será Rafael Nunes.

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Madeira promove, pelas 11 horas, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, Funchal, uma conferência de imprensa. A iniciativa terá como porta-voz o deputado e presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo.

Às 13 horas serão prestadas declarações sobre a reunião semanal de Câmara, que decorre nos Paços do Concelho, no Funchal.