Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 5 de Novembro

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, participa, pelas 12h30, na conferência de imprensa de apresentação do projecto Parlamento Musical, na sala de imprensa do parlamento madeirense.

Antes, pelas 11 horas, recebe o Embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamás Halmai. Já, pelas 14h40, recebe o novo director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na Madeira, Paulo Alexandre Nicolau, para a apresentação de cumprimentos.

Realiza-se, pelas 09 horas, a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

A ALM recebe, pelas 12h15, a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz acontece, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho.

Às 13 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, serão proferidas declarações do executivo da Câmara Municipal do Funchal após a Reunião de Câmara semanal.

O Roteiro Geração Madeira, iniciativa da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, prossegue com uma reunião na Câmara Municipal de São Vicente, durante a manhã, e uma conferência on-line, denominada 'Turismo 2020', durante a tarde, que irá reunir diversos peritos, políticos e empresários neste sector.

O Porto Santo recebe, pelas 11h05, o exercício 'A Terra a Tremer'.

O Presidente José António Gonçalves Garcês irá reunir com os empresários do concelho, na Escola Agrícola da Madeira, em duas sessões, uma agendada para as 14h30, outra às 16h30.

A CDU realiza uma iniciativa, pelas 15h30, no Caminho do Jamboto, na freguesia de Santo António. O objectivo é abordar os problemas relacionados com a falta de acessibilidades, que afectam as populações desta localidade.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe, pelas 10 horas, no Palácio de São Lourenço o Embaixador da Hungria em Portugal, Miklós Tamás Halmai. Pelas 12 horas, recebe, no Palácio de São Lourenço, o recém-empossado director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteira na RAM, Paulo Alexandre Nicolau, para a apresentação de cumprimentos.