No próximo dia 4 de Novembro decorrerá, entre as 14 e as 16 horas, no Salão Nobre do Conservatório, uma masterclasse de fagote orientada pela solista da Orquestra Clássica da Madeira, Tatiana Martins.

Esta masterclass – expressão inglesa usada para designar uma aula dada por um especialista detentor de conhecimento comprovado na área designada e aplicada, mais comummente, na área da música – estará aberta a todos os alunos e professores desta instituição educativa.

Esta é uma iniciativa que acontece fruto da parceria entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

Natural de Aveiro, Tatiana Martins é mestre em Pedagogia do Ensino da Música pela Escola Superior de Música de Lisboa e tem trabalhado com vários professores e maestros de renome nacional e internacional. Integrou várias orquestras, como a Orquestra de Câmara Portuguesa, a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o Ensemble MPMP.