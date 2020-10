Orquestra Clássica da Madeira no Baltazar Dias

É já no próximo sábado que a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) volta ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, com um programa diversificado.

A OCM abriu em outubro uma nova fase de concertos, o 'Ciclo Solistas da Orquestra', queno espectáculo de sábado conta com a participação da fagotista solo da orquestra, Tatiana Martins, e com a direcção do maestro Evan-Alexis Christ.

Explica a OCM: "[Este espectáculo] tem a particularidade de ser o segundo concerto nesta nova fase da orquestra com este conceito, onde pretendemos dar espaço à interpretação e sedimentar as capacidades musicais dos músicos da nossa orquestra. Músicos dedicados, com formações académicas consistentes que fazem com a arte musical o seu modo de vida, cultivando e alimentando a cultura através da música".

A OCM garante, assim, que preparou um programa extraordinário, diversificado, e dividido em dois: a primeira parte é dedicada a compositores como Michael Haydn e Haendel, e a segunda parte a Brahms, e à sua magnífica 1ª sinfonia.

"É com destacado orgulho que a Orquestra Clássica da Madeira vem desde 2013, num conceito artístico desafiante e consciente, a contar com a generosa e entusiástica colaboração de destacados maestros do panorama nacional e internacional, numa relação artística de grande empatia, respeito mútuo e objectivos musicais comuns. Um concerto que nos diz muito, não só pelo facto de estarmos novamente a fazer música e a partilhá-la entre nós, mas porque representa o retorno de forma continuada aos concertos ao vivo numa sala de concertos, e assistidos pelo nosso público, num novo contexto, marcado também pelas regras de segurança recomendadas e exigidas pelas instituições de saúde pública", sublinham os artistas da OCM.

PROGRAMA:

Michael Haydn – [1737-1806] - Concertino para Fagote in B-flat Major

Georg Friedrich Händel [1685-1759] – Concerto Grosso Op.6 Nº.1 em Sol Maior

Johannes Brahms - Sinfonia Nº1 em Dó menor Op. 68

*Maestro Evan-Alexis Christ*

Evan-Alexis Christ, um dos principais maestros da sua geração, ganhou reconhecimento pelos inovadores programas de concerto Tendo dirigido todo o repertório standard para orquestra, os ciclos com as integrais das sinfonias de Mahler e Beethoven foram recebidas com especial aclamação pela crítica. Além disso, dirigiu 60 apresentações de estreias mundiais e inúmeros concertos de fusão.

Evan-Alexis Christ foi director Musical da Ópera Estatal de Brandemburgo em Cottbus entre 2008 e 2018, tornando-o na época, um dos mais jovens maestros na Alemanha. Esta orquestra teve um grande desenvolvimento neste período, com a gravação de vários CDs assim como tournés internacionais pela primeira vez nos seus 100 anos de história. Em 2011, a orquestra ganhou o prémio das editoras (Boosey e Hawkes, Peters, Breitkopf, etc., pelo melhor programa de concertos de todas as orquestras alemãs. Em 2010, os cidadãos da cidade de Cottbus votaram em Christ como personalidade do ano em Cottbus. Nos concertos regulares por assinaturas, o público passou de 70 a 95% da capacidade sob sua liderança. De 2009 até 2018, esta orquestra apresentou obras em estreia mundial em todos os concertos de subscrição. Depois de uma breve passagem em 2003 como ensaiador vocal no Portland (OR), Opera, Evan Christ foi o 1º Kapellmeister e Diretor Musical Associado na Würzburg Opera entre 2003 e 2005. De 2005 a 2008, foi o Kapellmeister principal na Wuppertal Opera.

Dirigiu internacionalmente mais de 50 orquestras e Teatros de Ópera, mais recentemente, a Orquestra Deutsche Sinfonie Berlin, Filarmónica de Zagreb, Frankfurt RadioFrankfurt Radio Symphony , Deutsche Oper Berlin e a Orquestra Filarmónica de Bremen.

Evan-Alexis Christ realizou mais de 50 produções teatrais, incluindo Ring, Elektra, Wozzeck, Salome, Fidelio, todas as principais Óperas de Mozart e numerosos repertórios italianos e franceses.

Estreou-se no Festival de Salzburgo no verão de 2011, dirigindo a Ópera de Salvatore Sciarrino, Macbeth, com o Klangforum Wien.

*Solista Convidada* Tatiana Martins*

Nasceu a 17 de Junho de 1990 em Aveiro de onde é natural. Iniciou os estudos musicais aos 7 anos tendo como primeiro instrumento o clarinete. Em 2005 ingressou na Escola Profissional de Música de Espinho na classe de fagote leccionada por Roberto Erculiani. No ano 2010/211 ingressa na Academia Nacional Superior de Orquestra, tendo com primeira professora Catherine Stockwell, no ano seguinte prossegue os estudos na mesma instituição, mas sob a orientação do professor Rui Lopes.

Em 2017 termina o curso de Mestrado em Pedagogia do Ensino da Música pela Escola Superior de Música de Lisboa, tendo este sido orientado pelo professor Luís Correia. Tem trabalhado com vários professores dos quais se destacam: Fábio Cury, Huges Kestman, Roberto Giacaglia, Rui Lopes, Klaus Thuneman,Sérgio Azzolini, Robert Glassburner,entre outros.Teve a oportunidade de trabalhar com maestros dos quais se destacam; Michael Zilm, Jean-Marc Burfin, Pedro Neves, Martin André, Ariel Zuckermann, Pedro Carneiro e Jan Wierzba. Trabalhou assiduamente com a Orquestra de Câmara Portuguesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa e Ensemble MPMP. A nível de Música de câmara destaca-se a sua participação no trio “Sírius Trivium”, onde tiveram oportunidade de tocar para a Antena 2, participaram no festival “Harmos” – Porto, atuaram2 anos seguidos no Festival Internacional de Música de Piantón – Astúrias, tendo ainda lecionado master classes. Desde 2014é membro fundador do DRF-Double Reed Festival Club.

Actualmente é solista A da Orquestra Clássica da Madeira.