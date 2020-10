Quinteto de Sopros Solistas da OCM em concerto

O Quinteto de Sopros Solistas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) sobe ao ‘palco’ do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira este sábado, 24 de Outubro, para um espectáculo de música de câmara, a partir das 18 horas.

Em pauta estará um programa diversificado e de valor artístico centrada em quatro compositores dos séculos XVIII, XIX e XX: Haydn, Bizet, Norman Hallam e Farkas.

Formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros que se têm apresentado ao longo da última década nas várias temporadas da OCM, o Quinteto de Sopros Solistas COM é composto por Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchi no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Péter Víg na Trompa.

Este quinteto possui um vasto repertório obras de compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal).