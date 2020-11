Chuva, frio, vento e agitação marítima a partir de amanhã

Depois do fim-de-semana de ‘Verão’, com temperaturas do ar mais alta a chegar aos 30,1 ºC, no sábado, e aos 29,0 ºC, no domingo – ambas registadas na Quinta Grande -, prepare-se agora para dias de chuva, 'frio', vento e agitação marítima.

A começar já amanhã, terça-feira, com a aproximação e passagem de superfície frontal que deverá proporcionar períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte. O cenário invernoso que deverá repetir-se na sexta-feira, mas antes, na quinta-feira, o dia promete fazer arrepiar com temperaturas do ar máximas abaixo dos 20 graus Celsius, mesmo nas localidades ‘mais quentes’ localizadas junto da orla costeira, a confirmar-se a invasão de massa de ar polar.

“O estado do tempo no Arquipélago da Madeira será condicionado pela aproximação e passagem de superfície frontal fria entre o início da manhã e o fim da tarde de terça-feira, e entre o dia 4 e o dia 7 (de quarta-feira a sábado) por uma depressão que se deverá formar a sul da Península Ibérica e ainda, pela invasão de massa de ar polar, modificada”, refere Victor Prior, o delegado regional do IPMA na Madeira, referindo-se à previsão geral para esta semana - até ao próximo domingo, dia 8 de Novembro.

Mais ao pormenor, o meteorologista informa que “entre os dias 3 (terça-feira) e 7 (sábado) deverão registar-se períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes forte, em especial, amanhã, terça-feira, e na sexta-feira, sendo mais persistente nas regiões montanhosas”, aponta. Avisa também que sobretudo a partir de amanhã “a temperatura do ar deverá baixar” prevendo que deva “manter-se relativamente baixa até ao dia 6 (sexta-feira)”, sendo que “o dia menos quente será o dia 5 (quinta-feira), em que no Funchal, a mínima e máxima previstas são 14 °C e 20 °C, respectivamente.”

Além da chuva e do frio, esta primeira semana de Novembro será também marcada por vento forte, com rajadas de até 90 km/h nas regiões montanhosas e extremos da ilha, e ainda por agitação marítima, com ondas que podem atingir os 7 metros de altura na costa Norte da Madeira. Precipitação, vento e agitação marítima colocam de resto a Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo.

No que ao vento diz respeito, Victor Prior destaca que “entre o fim da manhã de terça-feira e a madrugada de quinta-feira o vento será moderado (20 a 30 km/h) de nordeste ou temporariamente moderado a forte (40 a 55 km/h), com rajadas da ordem dos 70 a 90 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira”.

A previsão com ‘cheiro’ o Inverno no rescaldo do fim-de-semana que fez lembrar o ‘Verão’ completa-se com o mar alteroso na costa norte da Madeira e de Porto Santo, onde “a altura significativa das ondas deverá variar entre 3,0 m a 4,0 m (máximos da ordem de 7,0 m), entre o fim da manhã de terça-feira e a madrugada de sexta-feira”, enquanto na costa sul a ondulação deverá situar-se “entre 1,0 m a 2,0 m”, concretiza.