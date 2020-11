Madeira eleita ‘melhor destino insular’ pela 7.ª vez

A Madeira acaba de ser distinguida pela sétima vez como ‘melhor destino insular’ da Europa, na cerimónia dos ‘óscares’ do turismo que este ano, devido à pandemia, adoptou um formato virtual.

Nesta 27.ª edição dos World Travel Awards, iniciativa criada em 1993, destinada a reconhecer os melhores exemplos de boas práticas no sector do Turismo, a Região levou a melhor sobre Açores (Portugal), Baleares e Canárias (Espanha), Cíclades e Creta (Grécia), Chipre, Guernsey e Jersey (Reino Unido), Malta, e Sardenha e Sicília (Itália).

Esta foi a 5.ª vez consecutiva que Região triunfou na vertente europeia desta iniciativa que para além de contribuir para o marketing do destino, permite num ano atípico e com quebra consideráveis dar alento a um sector penalizado pelos efeitos da covid-19.

Desde que entrou em competição, em 2013, a Madeira só não conquistou o título europeu em 2015, que viria a ser ganho pela Sardenha.

Em Junho de 2019, ganhou em casa pois a cerimónia decorreu no hotel Reid’s Palace, numa noite em que 40 outros destinos e projectos turísticos nacionais foram distinguidos.

De resto, a par da campanha vencedora na vertente mundial, tem garantido a afirmação como ‘melhor destino insular’, sendo habitualmente acompanhada por alguns hotéis insulares.

Reid's, Vila Baleira e Pestana Porto Santo vencedores

Na ronda europeia há mais vencedores da Região, casos do Belmond Reid's Palace, como melhor hotel de luxo, do Vila Baleira como resort de ilha e do Pestana Porto Santo, eleito o melhor resort all inclusive.

Em termos nacionais, Portugal foi eleito o melhor destino europeu, os Açores como melhor destino de aventura, o Algarve como o melhor de praia, Porto como o melhor para 'city break' e Lisboa como melhor destino de cruzeiros.

