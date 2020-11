7.ª distinção para a Madeira tem "valor acrescido"

A Madeira voltou a conquistar ouro, ontem à noite, na 27.ª edição dos World Travel Awards.

Uma eleição que leva o secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, a considerar que “a conquista contínua de mais este galardão, por si, já constitui um feito notável que a todos deve honrar, não só a aqueles que trabalham no sector do Turismo como aos residentes na Madeira e aos milhares de turistas que nos visitam ano após ano”.

Uma distinção que dá ânimo ao sector. AO DIÁRIO refere que neste ano sem precedentes, devido à pandemia, “o prémio tem um valor acrescido, porque além do reconhecimento contínuo, a apreciação internacional que é feita ao bom resultado da política seguida pelo Governo Regional da Madeira no controlo sanitário desde o primeiro momento, onde se realça a excelente articulação entre o Turismo e a Saúde”.

“Com a mesma postura de sempre, mantém-se, mais do que nunca, a vontade de evoluir na melhoria e esse prémio coloca-nos essa responsabilidade. Não se trata apenas de um reconhecimento que nos permite notoriedade internacional, é também, e simultaneamente, um compromisso que nos envolve a todos”, complementa Eduardo Jesus.

"Mais uma prova de confiança"

Na ronda europeia dos 'óscares do turismo', Portugal foi eleito pelo quarto ano consecutivo como o Melhor Destino da Europa.

Da extensa lista de prémios Portugal arrecadou mais de 20. Para além da Madeira como melhor destino Insular, a cidade do Porto recebeu o galardão de Melhor Destino 'City Break' da Europa, e Lisboa foi eleita como o Melhor Destino Europeu de Cruzeiros. O Algarve voltou a ser o Melhor Destino de Praia da Europa e os Açores foram distinguidos como o Melhor Destino de Turismo de Aventura.

"É com particular orgulho que recebemos este prémio, neste ano atípico", disse a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, num comunicado divulgado pelo Ministério da Economia e Transição Digital.

A secretária de Estado do Turismo acrescentou: "É mais uma prova da confiança internacional no nosso destino e um reconhecimento de que os atributos de Portugal permanecem intactos e prontos a ser descobertos por todos quantos nos desejam visitar, sempre respeitando as regras definidas pelas autoridades".

Para Rita Marques, "saúde, proteção e confiança são sinónimos inquestionáveis da oferta turística nacional".

No dia 27 serão conhecidos os prémios da edição mundial.