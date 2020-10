Conservatório da Madeira inicia comemorações dos 75 anos

O Conservatório – Escola Profissional da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, comemora 75 anos em 2021, mas as celebrações arrancam esta quinta-feira, 29 de Outubro, com a apresentação oficial do programa de actividades, terminando um ano depois, a 29 de Outubro de 2021.

O primeiro dia das comemorações inicia-se pelas 10 horas, com um debate, em directo na TSF-Madeira (100FM), alusivo ao tema ‘Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira – Passado e futuro’, que contará com a presença de Carlos Gonçalves (CEPAM), Rui Rodrigues (CEPAM), Natalina Santos (DRE/DSEA) e Carina Freitas (SESARAM).

Pelas 15 horas, haverá uma actuação na redação do DIÁRIO de Notícias, sendo as performances transmitidas, em directo, na página oficial de Facebook deste jornal. A performance juntará um aluno de braguinha, Afonso Silva, acompanhado pelo seu professor, Roberto Moritz, e dois alunos de flauta transversal, Maria Inês Silva e Helena Isabel Silva.

A apresentação oficial do programa acontece às 17 horas, nos Jardins da Sede do Conservatório, com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho e performance a cargo de alunos de jazz, Orquestra de Sopros e as Ninfas do Atlântico. Meia hora depois, será inaugurada a exposição ‘Luiz Peter Clode: o fundador que dá nome ao Conservatório’, na Cafetaria deste espaço.

Estas celebrações constituiem uma oportunidade para aprender mais sobre a instituição e para celebrar a sua história, homenagear os fundadores e realçar a importância que esta organização tem na comunidade e na região.

O plano das comemorações está organizado em cinco eixos que procuram mostrar várias maneiras de comemorar este evento através de boas experiências para os actuais e antigos alunos, professores e colaboradores.

Ao longo das comemorações será mostrada toda a dinâmica e vida da instituição num conjunto de espectáculos inovadores e de excelência, que vinquem bem a presença da instituição na comunidade, bem como um plano editorial que dignifique um aniversário tão relevante como são os 75 anos.

Haverá, também, momentos para pensar o futuro num conjunto de conferências, mesas redondas, debates e um congresso, em parceria com instituições de referência e personalidades madeirenses.