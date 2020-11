Madeira com mais nuvens hoje e avisos meteorológicos para amanhã

Depois de um fim-de-semana com céu pouco nublado, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira na Madeira é de céu com períodos de muita nebulosidade, embora pouco nublado no Funchal. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) no final do dia, nas zonas montanhosas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira. Na capital, contudo, o vento será fraco.

Está prevista uma descida da temperatura máxima, a qual será mais significativa nas zonas montanhosas. Quanto ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando para 2 a 2,5 metros a partir da tarde. Na Costa Sul as ondas serão de sudoeste com 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros a partir da tarde. A temperatura da água do mar rondará os 22/23 graus.

Entretanto, para amanhã, o IPMA colocou sob aviso meteorológico amarelo as várias parcelas da Região. Assim, há um aviso para precipitação entre as 09h00 e as 18h00 nas costas sul e norte e nas zonas altas da Madeira. Há um aviso de agitação marítima entre as 12h00 e as 18h00 na costa norte da Madeira e no Porto Santo. Por fim, há um aviso para o vento entre as 12h00 de terça-feira e as 03h00 de quarta-feira nas zonas altas da Madeira.