'Soco no Estômago' já foi um 'jogo' nas nossas escolas

Há 13 anos o DIÁRIO fazia manchete do jogo violento que surgia, então, nas escolas da Região. Os socos no estômago eram reais e, nem encarregados de educação, nem professores conseguiam acabar com esta ‘brincadeira’ de muito mau gosto. O ‘jogo’ “tem por objectivo dar um murro no estômago de um aluno. Caso se curve é punido com mais dez. Uma das regras é a de não denunciar o caso aos professores ou encarregados de educação. Se o fizer o castigo piora”. Felizmente a moda não pegou e rapidamente esta novidade passou à história.

À capa deste matutino de 2 de Novembro de 2007 era chamada, também, a crise que estava a levar os madeirenses a retirarem o rol da gaveta. As pequenas mercearias e os estabelecimentos de proximidade voltavam a ‘fiar’, como forma de contornar a crise económica que afectava muitas famílias.

Mereciam, ainda, destaque naquela edição o controlo de assiduidade através de impressão digital que a Câmara de Santa Cruz acabava de implementar; ou os bailarinos madeirenses que estavam na ribalta nos palcos londrinos.