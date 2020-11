Prémio para Pestana Porto Santo dá notoriedade à ilha

Há um “hotel top” que se destaca na noite em que Madeira foi eleita Melhor Destino Insular da Europa pela 7.ª vez.

Trata-se do Pestana Porto Santo, eleito o melhor resort 'all inclusive', na 27.ª edição da ronda europeia dos World Travel Awards.

Uma conquista que agrada ao administrador do grupo Pestana, Paulo Prada. Por comprovar o esplendor do “verdadeiro oásis” no Porto Santo, a competência de todos os colaboradores da unidade hoteleira e a excelência da localização geográfica.

“É um prémio para a bonita ilha dourada que por motivos vários carece de notoriedade e deste modo também beneficia de alguma exposição mediática”, refere.

Na ronda europeia dos World Travel Awards o Porto Santo viu ainda o Vila Baleira consagrar-se como melhor resort de ilha. Na Madeira, o Belmond Reid's Palace foi eleito melhor hotel de luxo da Europa e viu a sua Churchil Suite ser premiada na competição nacional. Destaque ainda para o Pestana CR7 Funchal que venceu a nível nacional como o melhor em ‘lifestyle’.