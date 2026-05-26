Meia maratona da Calheta com 216 participantes

A 6.ª Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo, que decorre no próximo domingo, dia 31, promete ser a maior edição de sempre, contando já com um número recorde de participantes. Até ao momento, estão inscritos 216 atletas, quase o dobro da edição anterior, que registou 129 participantes, mantendo-se as inscrições abertas até à próxima sexta-feira, dia 29 de Maio. Os detalhes da prova foram apresentados esta tarde, numa conferência de imprensa realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Uma nota enviada pela edilidade dá conta que Francisco Fernandes, presidente do Estrela da Calheta FC, destacou o impacto positivo do novo percurso, sublinhando que a prova ajuda também a promover o concelho. “Já se nota o efeito desta mudança”, afirmou, referindo-se ao novo traçado que agora liga a Ponta do Pargo aos Prazeres e ao crescimento significativo do número de inscritos.

Já José António, director de prova, explicou que o evento integra duas competições: a Meia Maratona, de 21 quilómetros, com partida no Cabo da Ponta do Pargo, e a Mini Maratona, de 10 quilómetros, que começa na Lombada dos Marinheiros, na Fajã da Ovelha. Ambas as provas terminam nos Prazeres.

Por sua vez, Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, destacou a visão estratégica da organização na procura de alternativas para fazer crescer o evento. Na ocasião, evocou ainda a figura de Alberto Paulo, recordando o seu percurso desportivo e o facto de ter sido o único calhetense a representar Portugal nos Jogos Olímpicos. “Deu muitas alegrias ao concelho e encheu todos de orgulho. Fica na história como uma figura de relevo da Calheta”, referiu.

Também David Gomes, director regional do Desporto, elogiou a aposta do Município e as características únicas do concelho. “A Calheta é uma terra que fabrica campeões e Alberto Paulo é um deles”, afirmou, realçando ainda a beleza natural do território e o potencial de crescimento da competição, lançando o desafio para que a prova possa, no futuro, assumir dimensão internacional.

A presidente da autarquia, Doroteia Leça, reforçou a importância do trabalho conjunto entre todas as entidades envolvidas, considerando que “é da junção de sinergias que se alcança o sucesso”. A autarca elogiou igualmente o novo modelo da prova, defendendo que “a novidade aguça sempre a curiosidade”, justificando assim o aumento do número de participantes.

Doroteia Leça aproveitou ainda para destacar a figura de Alberto Paulo, descrevendo-o como “uma pessoa de uma humildade extrema”, que elevou o nome da Calheta ao mais alto nível através do desporto. A presidente concluiu sublinhando que apoiar iniciativas desta natureza “não é um gasto, mas sim um investimento” para o concelho.