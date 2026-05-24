Vídeo de confronto a meio da estrada na Nazaré torna-se viral nas redes sociais

Um vídeo gravado recentemente na zona da rotunda Nazaré, no Funchal, está a gerar forte circulação nas redes sociais, depois de mostrar um momento de tensão entre dois homens em plena via pública.

As imagens, com cerca de um minuto, mostram uma discussão junto a uma pequena viatura de caixa aberta, acabando por ocorrer empurrões e agressões entre ambos os envolvidos, perante o olhar de automobilistas e pessoas que se encontravam nas imediações.

O DIÁRIO editou o vídeo e removeu o som.

O episódio decorre numa zona de intenso movimento automóvel e pedonal, o que contribuiu para o impacto das imagens e para a rápida disseminação do vídeo em várias plataformas digitais e aplicações de mensagens.

Nas imagens é possível ver um dos homens aproximar-se da viatura e trocar palavras acesas com o condutor, seguindo-se momentos de confronto físico junto à porta do veículo. Apesar da tensão visível, o vídeo termina sem que seja perceptível qualquer intervenção policial no local.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias que terão estado na origem da altercação, nem há confirmação oficial sobre eventuais queixas apresentadas às autoridades.

O caso tornou-se entretanto um dos assuntos mais comentados nas redes sociais locais ao longo das últimas horas.